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Ганновер – Байєр: гравець господарів не зміг забити у пусті ворота через сильний снігопад – курйозне відео

12:07 714 Читать на русском
Ганновер – Байєр: гравець господарів не зміг забити у пусті ворота через сильний снігопад – курйозне відео
Ганновер – Байєр під снігопадом

У матчі 25 туру чемпіонату Німеччини Ганновер – Байєр стався курйозний епізод.

51’ Жонатас
73’ Мітчел Вайзер
 
Кевін Фолланд 13’
Кевін Фолланд 28’
Кай Хавєрц 87’

На 35-ій хвилині поєдинку, за рахунку 2:0 на користь Байєра, хавбек Ганновера Ґенкі Хараґучі вийшов один на один з голкіпером суперника, обіграв його та пробив низом у ворота.

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Через сильний снігопад м’яч полетів з малою силою та зупинився перед самою лінією воріт, де його наздогнав захисник Байєра.

Зауважимо, що цей гол міг мати виршальне значення у матчі, адже поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь "фармацевтів".

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Теги
Німеччина Відеоновини Ганновер - Байєр Ганновер Ганновер футбольні курйози
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