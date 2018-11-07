Гамшик стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за Наполи

Капитан Наполи золотыми буквами вписал свое имя в историю неаполитанского клуба.
Словенец вышел в стартовом составе Наполи на матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ и установил абсолютный рекорд клуба по количеству сыгранных матчей в футболке неаполитанцев, сообщает Opta.
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С учетом матча против ПСЖ у Гамшика 512 поединков за клуб, что является рекордным показателем. Марек опередил Джузеппе Брусколотти (511 матчей).
Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории Наполи. На счету хавбека 120 голов за клуб. Контракт Гамшика с Наполи действует до 2020 года
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