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Гамшик стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за Наполи

6 ноября 23:28 32 Читати українською
Гамшик стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за Наполи
Марек Гамшик / Reuters

Капитан Наполи золотыми буквами вписал свое имя в историю неаполитанского клуба.

Словенец вышел в стартовом составе Наполи на матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ и установил абсолютный рекорд клуба по количеству сыгранных матчей в футболке неаполитанцев, сообщает Opta.

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С учетом матча против ПСЖ у Гамшика 512 поединков за клуб, что является рекордным показателем. Марек опередил Джузеппе Брусколотти (511 матчей).

Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории Наполи. На счету хавбека 120 голов за клуб. Контракт Гамшика с Наполи действует до 2020 года

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Наполи - Пари Сен-Жермен: Вторник 06 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
1 : 1
Пари Сен-Жермен
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