Гамшик стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за Наполи

Капитан Наполи золотыми буквами вписал свое имя в историю неаполитанского клуба.

Словенец вышел в стартовом составе Наполи на матч 4-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ и установил абсолютный рекорд клуба по количеству сыгранных матчей в футболке неаполитанцев, сообщает Opta.

Гамшик установил исторический рекорд сборной Словакии по количеству проведенных матчей

С учетом матча против ПСЖ у Гамшика 512 поединков за клуб, что является рекордным показателем. Марек опередил Джузеппе Брусколотти (511 матчей).

Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории Наполи. На счету хавбека 120 голов за клуб. Контракт Гамшика с Наполи действует до 2020 года

"Зидан и Недвед были такие, как я": Марек Гамшик – душевная история лидера соперника сборной Украины, каравшего Россию