Галатасарай планирует завершить трансферы звездного форварда ПСЖ и защитника из Серии А
12:06 - Читати українською
Главный тренер Галатасарая Окан Бурук рассказал о возможном звездном усилении турецкого гранда.
Журналист Якуп Чинар озвучил пожелания наставника Галатасарая по поводу усиления команды в конце трансферного окна.
Икарди воссоединился с Вандой Нарой, намекнув на трансфер к Бекхэму
Стамбульцы хотят завершить переходы Мауро Икарди из ПСЖ и Каана Айхана из Сассуолло. До конца трансферного окна в Турции осталось 2 дня.
Добавим, что Икарди ни разу не выходил в состав парижан в текущем сезоне. Айхан же сыграл в 4 матчах за Сассуолло, отличившись 1 забитым мячом.
Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter