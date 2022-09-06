Журналист Якуп Чинар озвучил пожелания наставника Галатасарая по поводу усиления команды в конце трансферного окна.

Икарди воссоединился с Вандой Нарой, намекнув на трансфер к Бекхэму

Стамбульцы хотят завершить переходы Мауро Икарди из ПСЖ и Каана Айхана из Сассуолло. До конца трансферного окна в Турции осталось 2 дня.

Добавим, что Икарди ни разу не выходил в состав парижан в текущем сезоне. Айхан же сыграл в 4 матчах за Сассуолло, отличившись 1 забитым мячом.

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