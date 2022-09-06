Галатасарай планує завершити трансфери зіркового форварда ПСЖ та захисника з Серії А
12:04 - Читать на русском
Головний тренер Галатасарая Окан Бурук розповів про можливе зіркове підсилення турецького гранда.
Журналіст Якуп Чінар озвучив побажання наставника Галатасарая щодо підсилення команди наприкінці трансферного вікна.
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Стамбульці хочуть завершити переходи Мауро Ікарді з ПСЖ та Каана Айхана з Сассуоло. До кінця трансферного вікна в Туреччині залишилось 2 дні.
Додамо, що Ікарді жодного разу не виходив у складі парижан у поточному сезоні. Айхан же зіграв у 4 матчах за Сассуоло, відзначившись 1 забитим м'ячем.
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