Журналіст Якуп Чінар озвучив побажання наставника Галатасарая щодо підсилення команди наприкінці трансферного вікна.

Ікарді возз'єднався з Вандою Нарою, натякнувши на трансфер до Бекхема

Стамбульці хочуть завершити переходи Мауро Ікарді з ПСЖ та Каана Айхана з Сассуоло. До кінця трансферного вікна в Туреччині залишилось 2 дні.

Додамо, що Ікарді жодного разу не виходив у складі парижан у поточному сезоні. Айхан же зіграв у 4 матчах за Сассуоло, відзначившись 1 забитим м'ячем.

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