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Галатасарай официально объявил о переходе Н'Зонзи

21:32 57 Читати українською
Галатасарай официально объявил о переходе Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Франции Стивен Н'Зонзи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Н'Зонзи будет выступать за Галатасарай на правах орнеды из итальянской Ромы, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Сейчас о деталях соглашения между клубами или с игроком ничего не сообщается.

В сезоне 2018/19 Стивен Н'Зонзи провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он выступал за родной Амьен, а также английские Блэкберн и Сток Сити.

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Теги
Турция Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи Рома Рома Галатасарай Галатасарай
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