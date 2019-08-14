Галатасарай официально объявил о переходе Н'Зонзи

Полузащитник сборной Франции Стивен Н'Зонзи продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Н'Зонзи будет выступать за Галатасарай на правах орнеды из итальянской Ромы, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Сейчас о деталях соглашения между клубами или с игроком ничего не сообщается.

В сезоне 2018/19 Стивен Н'Зонзи провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он выступал за родной Амьен, а также английские Блэкберн и Сток Сити.

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