В стиле турецких клубов Галатасарай официально объявил, что начался завершающий этап подписания контракта с 30-летним ивуарийцем.

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Платить за переход Заха не пришлось, ведь после завершения прошлого сезона он стал свободным агентом. Уилфрид отказался от нового контракта с Кристал Пэлас, хотя английский клуб был готов платить игроку рекордную для себя зарплату.

Прошлый розыгрыш АПЛ вингер завершил с показателями 7 голов и 2 ассиста за 27 матчей. Заха рассчитывал использовать статус свободного агента, чтобы привлечь к себе внимание какого-нибудь топ-клуба. Как видим, план не сработал.

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