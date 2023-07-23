У стилі турецьких клубів Галатасарай офіційно оголосив, що розпочався завершальний етап підписання контракту з 30-річним івуарійцем. Угода розрахована на три роки.

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Платити за перехід Заха не довелося, адже по завершенні минулого сезону він став вільним агентом. Вілфрід відмовився від нового контракту з Крістал Пелас, хоча англійський клуб був готовий платити гравцю рекордну для себе зарплату.

Минулий розіграш АПЛ вінгер завершив із показниками 7 голів та 2 асисти за 27 матчів. Заха розраховував використати статус вільного агента, щоб привертати до себе увагу якогось топ-клубу. Як бачимо, план не спрацював.

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