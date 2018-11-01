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Гай: Приятно забивать Шахтеру

18:41 36 Читати українською
Гай: Приятно забивать Шахтеру
Алексей Гай / Фото ФК Олимпик

Хавбек Олимпика Алексей Гай поделился впечатлениями от матча Кубка Украины против донецкого Шахтера (2:3).

"Все мы хотели победить. Соперник заставил нас так играть. Конечно, голы – это ошибки, но не одного человека, а всей команды. Главное, что мы добавили в организации игры, теперь нужно не останавливаться и двигаться дальше с поднятой головой.

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Мой гол? Пошла подача с углового, Дима Немчанинов подобрал мяч, сделал прострел, а я сыграл на опережение. Мяч отскочил, но удалось добить. Приятно забивать не только Шахтеру, а любой команде. Было бы приятнее, если бы мы прошли дальше.

Я уже играл с Шахтером в других клубах. Конечно, этот клуб мне много дал. Я благодарен ему за тот период, который у меня был в составе Шахтера. Но на сегодняшний день мы живем своей жизнью, я защищаю цвета Олимпика", – цитирует Гая официальный сайт клуба.

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Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Олимпик
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