Гай: Приємно забивати Шахтарю

Хавбек Олімпіка Олексій Гай поділився враженнями від матчу Кубка України проти донецького Шахтаря (2:3).

"Всі ми хотіли перемогти. Суперник змусив нас так грати. Звичайно, голи – це помилки, але не однієї людини, а всієї команди. Головне, що ми додали в організації гри, тепер потрібно не зупинятися і рухатися далі з піднятою головою.

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Мій гол? Пішла подача з кутового, Діма Немчанінов підібрав м'яч, зробив простріл, а я зіграв на випередження. М'яч відскочив, але вдалося добити. Приємно забивати не тільки Шахтарю, а будь-якій команді. Було б приємніше, якби ми пройшли далі.

Я вже грав з Шахтарем в інших клубах. Звичайно, цей клуб мені багато дав. Я вдячний йому за той період, який у мене був у складі Шахтаря. Але на сьогоднішній день ми живемо своїм життям, я захищаю кольори Олімпіка", – цитує Гая офіційний сайт клубу.

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