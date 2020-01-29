Габовда офіційно став гравцем Дебрецена

Український захисник Юрій Габовда повернувся у чемпіонат Угорщини.

Угорський Дебрецен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Юрієм Габовдою. Про деталі угоди не повідомляється.

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Відзначимо, що 30-річний українець вже має досвід виступів у тамтешньому чемпіонаті. Останнім клубом Габовди був Халадаш, який він покинув у грудні минулого року.

В Україні вихованець львівського футболу відомий виступами за Карпати, Кривбас та сімферопольську Таврію. Також захищав кольори мінського Динамо.

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