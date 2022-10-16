Противостояние Ливерпуля и Манчестер Сити – это шоу, которых с нетерпением ждет весь футбольный мир. В воскресенье, 16 октября, нам представится возможность снова стать свидетелями этой яркой баталии.

Трансляция

Центральный матч 11 тура АПЛ Ливерпуль – Манчестер Сити стартует в 18:30 по киевскому времени. Насладиться яркой битвой грандов можно на setantasports.com. Комментировать поединок будут Алексей Иванов и Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Тьяго – Салах, Фирмино, Жота.

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – Родри, Силва – Фоден, де Брюйне, Грилиш – Холанд.

Арбитры

Работать главным арбитром в центральном матче 11 тура АПЛ будет Энтони Тейлор. На линиях ему будут ассистировать Гэри Бесвик и Адам Нунн. Четвертым арбитром будет Энди Медли, а следить за VAR будут Дарен Ингленд и Саймон Беннетт.

Поточная форма

Когда смотришь на таблицу АПЛ и видишь Ливерпуль на 10 строчке, то не сразу веришь своим глазам. Мы привыкли видеть команду Клоппа среди лидеров и ожидать от нее безумных побед. Да, некоторая перестройка, уход Мане и длинный список исполнителей в лазарете прогнозировано должны были повлиять на результаты, но явно не таким образом.

Пока мерсисайдцы не могут похвастаться фактором, который является определяющим на длинной дистанции – стабильностью. Ливерпуль может отгрузить сопернику 7 или 9 голов, а в противостоянии с МЮ и Арсеналом потерпеть поражение, упустив кучу моментов.

Большие проблемы возникли в защитной линии – команда пропускает почти в каждом матче. Особенно это подчеркнула ничья с Брайтоном: выйти вперед после 0:2 и потерять победу – мощный психологический удар, обнаживший многие проблемы команды. Впрочем, анализ предыдущих матчей вряд ли будет очень полезен, ведь в противостояниях с Сити Ливерпуль часто сияет на полную, а особенно – на родном "Энфилде".

У Сити также были немалые проблемы с защитой, но Гвардиоле удалось компенсировать их безумным количеством голов, не в последнюю очередь благодаря фантастическому Холанду. Норвежец и очень слаженные действия в центре поля позволяют "горожанам" активно преследовать Арсенал и гарантировали выход из группы в ЛЧ.

Интересно, что перед очным противостоянием команды показали совершенно разный результат в турнире сильнейших. Издевательство над Рейнджерсом (7:1) точно придаст команде Клоппа уверенности, а вот нулевая ничья с Копенгагеном может сыграть с Сити злую психологическую шутку.

История противостояний

Этот редкий случай, когда даже статистика отказывается называть фаворита. В последних 10 матчах между собой Ливерпуль и Сити одержали по 3 победы, 4 битвы завершились вничью. Это еще больше подогревает интригу и заставляет буквально отсчитывать часы до начала игры.

Кадровая ситуация

Клоппу снова придется прибегать к кадровым манипуляциям, ведь в лазарет отправились Александер-Арнольд и Луис Диас. Под вопросом Джонс, Матип и Окслейд-Чемберлен. Для Гвардиолы отсутствие Джонса и Уокера проблемой вряд ли станет. Впрочем, у обеих команд достаточно мощная лавка, поэтому вряд ли тренеры смогут прикрыться аргументом о кадровых проблемах, а тем более в такой феерической дуэли.