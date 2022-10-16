Протистояння Ліверпуля та Манчестер Сіті – це шоу, на які з нетерпінням чекає увесь футбольний світ. У неділю, 16 жовтня, нам випаде нагода знову стати свідками цієї яскравої баталії.

Трансляція

Центральний матч 11 туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Сіті стартує о 18-30 за київським часом. Насолодитися яскравою битвою грандів можна на setantasports.com. Коментувати поєдинок будуть Олексій Іванов та Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Тьяго – Салах, Фірміно, Жота.

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Діаш, Аке, Канселу – Родрі, Сілва – Фоден, де Брюйне, Гріліш – Холанд.

Арбітри

Працювати головним арбітром в центральному матчі 11 туру АПЛ буде Ентоні Тейлор. На лініях йому асистуватимуть Гері Бесвік та Адам Нунн. Четвертим арбітром буде Енді Медлі, а слідкувати за VAR будуть Дарен Інгленд та Саймон Беннетт.

Поточна форма

Коли дивишся на таблицю АПЛ та бачиш Ліверпуль аж на 10 сходинці, то не одразу віриш своїм очам. Ми звикли бачити команду Клоппа серед лідерів та очікувати від неї шалених перемог. Так, деяка перебудова, відхід Мане та довгий список виконавців у лазареті прогнозовано мали вплинути на результати, але явно не таким чином.

Наразі мерсисайдці не можуть похизуватися фактором, який є визначальним на довгій дистанції – стабільністю. Ліверпуль може відвантажити супернику 7 чи 9 голів, а в протистоянні з МЮ та Арсеналом зазнати поразки, змарнувавши купу моментів.

Великі проблеми виникли у захисній лінії – команда пропускає чи не в кожному матчі. Особливо це підкреслила нічия з Брайтоном: вийти вперед після 0:2 та втратити перемогу – потужний психологічний удар, який оголив багато проблем команди. Втім, аналіз попередніх матчів навряд чи буде дуже корисним, адже у протистояннях із Сіті Ліверпуль часто сяє на повну, а особливо – на рідному "Енфілді".

У Сіті також були чималі проблеми із захистом, але Гвардіолі вдалося компенсувати їх шаленою кількістю голів, не в останню чергу завдяки фантастичному Холанду. Норвежець та дуже злагоджені дії в центрі поля дозволяють "містянам" активно переслідувати Арсенал та гарантували вихід з групи в ЛЧ.

Цікаво, що перед очним протистоянням команди показали абсолютно різний результат у турнірі найсильніших. Знущання з Рейнджерс (7:1) точно додасть команді Клоппа впевненості, а от нульова нічия з Копенгагеном може зіграти із Сіті злий психологічний жарт.

Історія протистоянь

Той рідкісний випадок, коли навіть статистика відмовляється називати фаворита. В останніх 10 матчах між собою Ліверпуль та Сіті здобули по 3 перемоги, 4 битви завершилися внічию. Це ще більше підігріває інтригу та змушує буквально відраховувати години до початку гри.

Кадрова ситуація

Клоппу знову доведеться вдаватися до кадрових маніпуляцій, адже в лазарет вирушили Александер-Арнольд та Луїс Діас. Під питанням Джонс, Матіп та Окслейд-Чемберлен. Для Гвардіоли відсутність Джонса та Вокера проблемою навряд чи стане. Втім, в обох команд доволі потужна лавка, тож навряд чи тренери зможуть прикритися аргументом про кадрові проблеми, а тим паче у такій феєричній дуелі.