Футболисты и тренеры Динамо поздравили двоих фанатов, которые посетили все матчи команды в сезоне 2018/19

Двое представителей ультрас Динамо совершили в сезоне 2018/19 24 выезда с киевской командой.

Фанаты посетили все выездные матчи любимой команды, включая 7 игр еврокубков, что называется "золотой сезон", сообщает сообщество Ультрас Динамо в Фейсбук.

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После последнего поединка чемпионата Украины против Александрии вся команда и тренерский штаб подошли к фанатскому сектору и поздравили фанатов, вручив им памятные футболки.

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К слову, киевский клуб занял в чемпионате Украины 2018/19 второй место с 72 очками в активе. Из Лиги Европы киевляне выбыли на стадии 1/8 финала от Челси, а из Кубка Украины в 1/4 финала от Шахтера.