Футболісти та тренери Динамо привітали двох фанатів, які відвідали усі матчі команди сезону 2018/19

Двоє представників ультрас Динамо здійснили у сезоні 2018/19 24 виїзди з київською командою.

Фанати відвідали усі виїзні матчі улюбленої команди, включно з 7 іграми єврокубків, що називається "золотий сезон", повідомляє спільнота Ультрас Динамо у Фейсбук.

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Після останнього поєдинку чемпіонату України проти Олександрії вся команда та тренерський штаб підійшли до фанатського сектору та привітали вболівальників, вручивши їм пам'ятні футболки.

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До слова, київський клуб посів у чемпіонаті України 2018/19 2-е місце з 72 очками в активі. З Ліги Європи кияни вибули на стадії 1/8 фіналу від Челсі, а з Кубка України в 1/4 фіналу від Шахтаря.