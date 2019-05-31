Динамо U-19 стало чемпионом Украины – во время празднования киевляне потроллили Шахтер в его фирменном стиле

Футболисты Динамо U-19 завоевали чемпионский титул в своей возрастной категории, обойдя Шахтер.

По дороге с матча против юношеской команды ФК Львов, победа в котором принесла киевлянам чемпионский титул в своей возрастной категории, игроки Динамо потроллили Шахтер в его же стиле.

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Футболисты записали видео, в котором выкрикивают фразу: "Где Шахтер, где?". К слову, Динамо U-19 опередило сверстников из Донецка на одно очко.

Следует заметить, что киевляне использовали фразу, которая очень подобна той, что кричал экс-игрок Шахтера Жадсон. Бразилец выкрикнул "Где Динамо, где?" после победы над киевлянами в полуфинале Кубка УЕФА 2008/09.

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