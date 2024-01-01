КАН-2023 стартует 13 января. Турнир продлится почти месяц и пройдет в Кот-д'Ивуаре. Чемпионат Украины будет представлять Новатус Мироши, вошедший в финальную заявку сборной Танзании.

Легионер Шахтера узнал соперников, чемпион против бронзового призера: жеребьевка групп КАН-2023

Национальная команда легионера Шахтера попала в группу F, где ее соперниками станут ДР Конго, Замбия и Марокко. Именно против сенсационных полуфиналистов ЧМ-2022 сборная Танзании начнет борьбу на КАН-2023, матч состоится 17 января.

Напомним, Новатус Мироши проводит нынешний сезон в Шахтере на правах аренды из бельгийского Зюлте-Варегем. В составе "горняков" танзаниец провел всего четыре матча.