КАН-2023 стартує 13 січня. Турнір триватиме майже місяць і пройде в Кот-д'Івуарі. Чемпіонат України представлятиме Новатус Міроші, який увійшов до фінальної заявки збірної Танзанії.

Легіонер Шахтаря дізнався суперників, чемпіон проти бронзового призера: жеребкування груп КАН-2023

Національна команда легіонера Шахтаря потрапила у групу F, де її суперниками стануть ДР Конго, Замбія та Марокко. Саме проти сенсаційних півфіналістів ЧС-2022 збірна Танзанії почне боротьбу на КАН-2023, матч відбудеться 17 січня.

Нагадаємо, Новатус Міроші проводить нинішній сезон в Шахтарі на правах оренди із бельгійського Зюлте-Варегем. У складі "гірників" танзанієць провів лише чотири матчі.