Футболіст Шахтаря поїде на КАН – його збірній доведеться грати проти сенсації ЧС-2022
Захисник Шахтаря Новатус Міроші замість відпустки візьме участь в Кубку африканських націй.
КАН-2023 стартує 13 січня. Турнір триватиме майже місяць і пройде в Кот-д'Івуарі. Чемпіонат України представлятиме Новатус Міроші, який увійшов до фінальної заявки збірної Танзанії.
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Національна команда легіонера Шахтаря потрапила у групу F, де її суперниками стануть ДР Конго, Замбія та Марокко. Саме проти сенсаційних півфіналістів ЧС-2022 збірна Танзанії почне боротьбу на КАН-2023, матч відбудеться 17 січня.
Нагадаємо, Новатус Міроші проводить нинішній сезон в Шахтарі на правах оренди із бельгійського Зюлте-Варегем. У складі "гірників" танзанієць провів лише чотири матчі.