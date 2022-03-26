Российские оккупанты похитили семью Сухенко. Ольгу Сухенко, которая является старостой села Мотыжин Макаровской общины Киевщины, а также ее мужа Игоря (сопрезидента местного клуба Колос) и сына Александра взяли в плен. Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

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Похищение произошло 23 марта. Всю семью российские оккупанты захватили в их доме. Также россияне забрали авто Toyota Avensis серого цвета AI7077AO. Пока связи с ними нет, судьба похищенных неизвестна.

Александр Сухенко – известный футболист в Киевской области. Он выступает за ФК Кудровка (Ирпень) и до последнего оставался с родителями в родном селе. Семья помогала всем нуждающимся, развозила лекарства и еду.

Напомним, ранее путиноиды уже убили несколько украинских футболистов и членов их семей.

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