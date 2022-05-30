Из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, Вуанту был вынужден уехать за границу. Приют футболист нашел в Германии, где уже нашел себе новый клуб.

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Несколько недель Вуанту тренировался с любительским клубом Брайденбах, выступающим в шестом по рангу дивизионе чемпионата Германии. Тренеры команды остались довольны игрой футболиста и разрешили подписать контракт. Вуанту присоединился к Брайденбаху на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что 19-летний Дилан Вуанту является этническим камерунцем, но на сайте УПЛ указан как украинец. Ранее он находился в системе Шахтера, однако летом 2019 перебрался в киевский клуб.

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