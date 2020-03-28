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Футбол должен перенять систему трансферов из НБА, – Паратичи

06:00 22 Читати українською
Футбол должен перенять систему трансферов из НБА, – Паратичи
Криштиану Роналду / EFE

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи предложил внести изменения в систему трансферов после пандемии коронавируса.

"Будет много сделок с обменом игроков. Эта ситуация приблизит футбол в НБА", – поделился Паратичи в комментарии Tuttosport.

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Трансферная система в стиле НБА будет означать меньшие затраты на платежи. Купить же игрока будет возможно только обменяв его на другого.

Добавим, что футбольные клубы испытывают большие финансовые ударов из-за пандемии коронавируса. Большинство европейских чемпионатов остановлены на неопределенный срок.

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Теги
НБА Фабио Паратичи коронавирус Ювентус Ювентус Италия Трансферы
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