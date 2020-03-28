Футбол должен перенять систему трансферов из НБА, – Паратичи

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи предложил внести изменения в систему трансферов после пандемии коронавируса.

"Будет много сделок с обменом игроков. Эта ситуация приблизит футбол в НБА", – поделился Паратичи в комментарии Tuttosport.

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Трансферная система в стиле НБА будет означать меньшие затраты на платежи. Купить же игрока будет возможно только обменяв его на другого.

Добавим, что футбольные клубы испытывают большие финансовые ударов из-за пандемии коронавируса. Большинство европейских чемпионатов остановлены на неопределенный срок.

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