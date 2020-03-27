FIFPro выступила с заявлением насчет уменьшения зарплат игроков из-за коронавируса

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по снижению зарплат в клубах, которые пытаются компенсировать последствия пандемии коронавируса.

"Мы получаем множество обращений с просьбой о помощи от профессиональных футболистов. В текущей ситуации мы стремимся сделать все возможное для поддержки профсоюзов игроков и профессиональных футболистов.

Конфликт в Барселоне: игроки отвергают существенное снижение зарплаты – клуб рассматривает жесткие меры

Несмотря на то, что нас вдохновляет сотрудничество заинтересованных сторон на международном уровне, мы крайне обеспокоены тем, что значительное количество клубов в нескольких странах стран разорвали контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты.

Мы призываем клубы, которые испытывают краткосрочные финансовые трудности, встретиться с национальными профсоюзами игроков, чтобы достичь справедливых договоренностей, которые в равной степени будут учитывать интересы как работодателей, так и игроков", – говорится в официальном заявлении FIFPro.

Напомним, что ряд европейских клубов пошли на уменьшение зарплат игрокам, или же на полноценный разрыв соглашений.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии