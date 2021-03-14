"Горожане" так и не смогли поразить ворота соперника до перерыва, но во втором тайме оборона Фулхэма посыпалась. Разгром начал Стоунз, замкнув подачу Канселу со штрафного.

Ман Сити разгромил Фулхэм – Канселу отдал ассист, Менди оставил Зинченко в запасе, Агуэро забил впервые за 417 дней

Два следующих гола лондонцы "привезли" себе сами. Кавалейру пошел в авантюрный дриблинг возле собственной штрафной, а потом еще и помешал Андерсену вынести мяч – Жезус подарком португальца воспользовался. Точкой стал глупый фол Адарабьойо против Торреса и точный пенальти в исполнении Агуэро. 3:0 – Манчестер Сити легко победил без участия Александра Зинченко.