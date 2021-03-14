"Містяни" так і не змогли вразити ворота суперника до перерви, але в другому таймі оборона Фулхема посипалась. Розгром розпочав Стоунз, замкнувши подачу Канселу зі штрафного.

Ман Сіті легко розгромив Фулхем – Канселу віддав асист, Менді залишив Зінченка в запасі, Агуеро забив вперше за 417 днів

Два наступні голи лондонці "привезли" собі самі. Кавалейру пішов у авантюрний дриблінг біля власного карного майданчика, а потім ще й завадив Андерсену винести м'яч – Жезус подарунком португальця скористався. Крапкою став безглуздий фол Адарабьойо проти Торреса і точний пенальті у виконанні Агуеро. 3:0 – Манчестер Сіті легко переміг без участі Олександра Зінченка.