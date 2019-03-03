Челси обыграл Фулхэм перед матчем с Динамо, прервав ужасную серию на выезде в АПЛ

Фулхэм уступил Челси в 29-м туре АПЛ. Счет и обзор матча чемпионата Англии 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Челси на "Футбол 24", стартовал в 16:05. Соперник киевского Динамо по 1/8 Лиги Европы пока проигрывает Арсеналу и Манчестер Юнайтед отчаянную борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, занимая 6-е место. Фулхэм же среди недели уволил Клаудио Раньери и назначил нового временного тренера. Для команды Сарри это последняя репетиция перед приемом Динамо в четверг. А вот Фулхэму не хватает 10-и очков для выхода из зоны вылета – хозяева проиграли 4 матча подряд.

Сарре вернет Кепу в стартовый состав Челси – испанец сможет сыграть против Динамо

На старте встречи команды обменялись голевыми моментами. Игуаину дали пробить головой метров с 11, а Брайан пробил издали, выиграв подбор. Обоим выстрелам не хватило точности. Впоследствии Гонсало потерял 2 крутых паса своих партнеров. Сначала Азар накрутил всю защиту и выдал под удар, а затем Канте с фланга нашел щель. Аргентинский форвард не смог хотя бы раз пробить в этих эпизодах. Кепа, вернувшийся в основу после скандала с тренером Сарри, внезапно выпустил мяч в своей штрафной – будь игрок Фулхэма попроворнее, мог бы и воспользоваться. А так Бабель проспал свой момент.

Челси забил внешне очень легко. Виллиан пустил Аспиликуэту по флангу, испанец прострелил справа, а Игуаин в касание замкнул. Рюдигер подарил хозяевам мяч в центре поля. Быстрая атака завершилась крутым ударом с лета соперника сборной Украины, сербского форварда Митровича. Кепа потянул, но после розыгрыша углового защитники Челси напрочь забыли Чамберса – экс-защитник Арсенала не простил. Однако очень быстро Азар организовал второй гол. Эден собрал у себя нескольких защитников и отбросил под удар Жоржинью – в этой атаке идеально было все.

Игуаин упустил еще один роскошный момент. Это Жоржиньо эффектным черпачком с центра поля организовал Гонсало выход на ворота, но тот пробил значительно выше. Первый сейв Рико случился аж на 40-й – испанский голкипер парировал удар Азара. Попытка повторить первую голевую комбинацию уже в компенсированное время – на этот раз вратарь Фулхэма справился с ударом Игуаина.

В начале второй половины встречи Азар и Виллиан снова проверили Рико. Митрович подобрал мяч после немного неточного паса на обострение от Бабеля. Удар серба с пределов штрафной был мощным, и Челси просто повезло, что Александар немного не попал.

Фулхэм на безумных морально-волевых смог прижать Челси минуте на 70-й. Кепе даже пришлось выдать красивый сейв в полете – это фланговый защитник Брайан снова показал свой класс в атаке. Невероятный шанс забить упустил Фулхэм на 89-й. Быструю контру с забрасыванием из глубины завершал Митрович – Кепа и этот удар потянул.

Челси прерывает свою безумную серию 3-х поражений подряд на выезде в АПЛ с разницей 0:12, но остается на 6-м месте. Правда у команды Сарри еще есть игра в запасе, поэтому лондонцы имеют все шансы обойти и Манчестер Юнайтед, и Арсенал. Фулхэм остается на предпоследнем месте с призрачными шансами на спасение в элите.