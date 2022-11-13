Закроет 16-й тур АПЛ поединок между Фулхэмом и Манчестер Юнайтед. Битва на "Крейвен Коттедж" состоится в воскресенье, 13 ноября.

Трансляция

Матч между пятой и девятой командами лиги, который начнется в 18:30 по киевскому времени, смотрите на setantasports.com. Прокомментирует его Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Фулхэм: Лено – Адарабиойо, Диоп, Рим, Робертсон – Керни, Палинья, Вилсон, Андреас Перейра, Виллиан – Карлос Винисиус.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Шоу, Линделеф, Мартинес, Маласия – Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, ван де Бек, Рашфорд – Роналду.

Судьи

Главный рефери – Пол Тирни, ассистенты: Константин Хатзидакис и Нил Дэвис, четвертый рефери – Том Брамалл, судьи VAR: Стюарт Аттвелл, Даррен Канн.

Текущая форма

В минувшее воскресенье Манчестер Юнайтед неожиданно уступил Астон Вилле 1:3. Таким образом, команда Эрика Тен Хага прервала пятиматчевую серию без поражений. МЮ остался на пятой строчке, однако отпустил от себя конкурентов. Но уже в четверг манкунианцы взяли реванш у вилланов и обыграли команду из Бирмингема в Кубке лиги (4:2).

На неделе Фулхэм отдыхал. В субботу подопечные Марку Силвы уже играли против команды из Манчестера. Сити вырвал победу на пятой компенсированной минуте после реализованного пенальти Эрлинга Холанда – 2:1. После 15-го тура Фулхэм находится в середине таблицы – на девятой позиции. До этого "дачники" дважды сыграли вничью и дважды победили.

В поединке с Манчестер Юнайтед Марку Силва не сможет рассчитывать на нескольких основных исполнителей. Однако Фулхэм в текущем сезоне организовал проблемы каждому из фаворитов. Манчестер Сити и Арсенал лишь на последних минутах спасались от потери очков, а Ливерпуль едва дважды отыгрался по ходу встречи – 2:2. А, например, уже упоминавшаяся Астон Вилла на "Крейвен Коттедж" была разбита 3:0. В любом случае, МЮ следует готовиться к серьезному сопротивлению от хозяев.

История противостояний

Кажется, что Фулхэм не побеждал манкунианцев целую вечность. Если точнее, с 2009-го – в 13 матчах подряд. За это время "дачники" только трижды не проиграли.

Предыдущая встреча этих соперников в рамках АПЛ состоялась в мае 2021-го. Кстати, тогда на "Олд Траффорд" гостям удалось выстоять – 1:1.

Кадровая ситуация

К травмированным ранее Акселю Туанзебе и Брендону Уильямсу добавились Антони и Джейдон Санчо. Оба скоро должны вернуться в общую группу, однако их участие в игре с Фулхэмом под вопросом. Не сыграют в воскресенье и два защитника: Рафаэль Варан из-за травмы, а Диогу Далот из-за дисквалификации.

Вилсон, Рид и Митрович (слева – направо)

Сразу трое дисквалифицированных у Фулхэма: Бобби Декордова-Рид, Кенни Тете и Гаррисон Рид. Проблемы со здоровьем не позволят сыграть против МЮ Нескенсу Кебано и Манору Соломону. Однако главная потеря – отсутствие Александра Митровича, топ-бомбардира Фулхэма (9 голов и третье место в рейтинге голеадоров лиги). Серб все еще чувствует боли в стопе, поэтому, вероятно, не будет участвовать в последнем матче перед чемпионатом мира.