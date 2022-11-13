Закриватиме 16-й тур АПЛ поєдинок між Фулхемом та Манчестер Юнайтед. Битва на "Крейвен Коттедж" відбудеться у неділю, 13 листопада.

Трансляція

Матч між п'ятою та дев'ятою командами ліги, який розпочнеться о 18:30 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Фулхем: Лєно – Адарабьойо, Діоп, Рім, Робертсон – Керні, Палінья, Вілсон, Андреас Перейра, Вілліан – Карлос Вінісіус.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Шоу, Лінделеф, Мартінес, Маласія – Каземіро, Еріксен, Бруну Фернандеш, ван де Бек, Рашфорд – Роналду.

Арбітри

Головний рефері – Пол Тірні, асистенти: Константін Хатзідакіс та Ніл Девіс, четвертий рефері – Том Брамалл, судді VAR: Стюарт Аттвелл, Даррен Канн.

Поточна форма

Минулої неділі Манчестер Юнайтед несподівано поступився Астон Віллі 1:3. Таким чином команда Еріка Тен Хага перервала п’ятиматчеву серію без поразок. МЮ залишився на п’ятій сходинці, проте відпустив від себе конкурентів. Та вже у четвер манкуніанці взяли реванш у вілланів і обіграли команду з Бірмінгема в Кубку ліги (4:2).

На тижні Фулхем відпочивав. У суботу підопічні Марку Сілви вже грали проти команди з Манчестера. Сіті вирвав перемогу на п’ятій компенсованій хвилині після реалізованого пенальті Ерлінга Холанда – 2:1. Після 15-го туру Фулхем перебуває у середині таблиці – на дев’ятій позиції. До цього "дачники" двічі зіграли внічию та ще двічі перемогли.

У поєдинку з Манчестер Юнайтед Марку Сілва не зможе розраховувати на кількох основних виконавців. Проте Фулхем у поточному сезоні організував проблеми кожному з фаворитів. Манчестер Сіті та Арсенал лише на останніх хвилинах рятувалися від втрати очок, а Ліверпуль узагалі ледь двічі відігрався по ходу зустрічі – 2:2. А, наприклад, уже згадувана Астон Вілла на "Крейвен Коттедж" була розтрощена 3:0. У будь-якому разі МЮ слід готуватися до серйозного спротиву від господарів.

Історія протистоянь

Здається, що Фулхем не перемагав манкуніанців цілу вічність. Якщо точніше, з 2009 року – у 13 матчах поспіль. За цей час "дачники" лише тричі не програли.

Попередня зустріч цих суперників у рамках АПЛ відбулася у травні 2021-го. До речі, тоді на "Олд Траффорд" гостям вдалося вистояти – 1:1.

Кадрова ситуація

До травмованих раніше Акселя Туанзебе і Брендона Вільямса додалися Антоні та Джейдон Санчо. Обидва невдовзі повинні повернутися у загальну групу, однак їхня участь у грі з Фулхемом під питанням. Не зіграють у неділю і два оборонці: Рафаель Варан через травму, а Діогу Далот через дискваліфікацію.

Вілсон, Рід та Мітровіч (зліва – направо)

Одразу троє дискваліфікованих у Фулхема: Боббі Декордова-Рід, Кенні Тете та Гарісон Рід. Проблеми зі здоров’ям не дозволять зіграти проти МЮ Нескенсу Кебано та Манору Соломону. Проте головна втрата – відсутність Александара Мітровіча, топ-бомбардира Фулхема (9 голів і третє місце у рейтингу голеадорів ліги). Серб все ще відчуває біль у стопі, тому, ймовірно, не братиме участі в останньому матчі перед чемпіонатом світу.