Фред хотел залезть в центр командного фото Бразилии к ЧМ-2022 – экс-звезде Шахтера указали его место
Полузащитник Манчестер Юнайтед попытался нарушить иерархию в сборной Бразилии. Ничего не вышло.
Сборная Бразилии собралась к командному фото перед чемпионатом мира. Пока еще продолжалась подготовка, Фред быстро забронировал себе место посередине, чтобы быть в центре фотографии. Однако его план сорвали.
Ришарлисон решил восстановить справедливость и силой перетащил партнера поближе к краю. Фред сопротивлялся, но пришлось сдаться, когда ему сказали, что в центре должен сидеть Неймар.
В итоге так и получилось – Неймар оказался посредине в окружении Тьягу Силвы и Маркиньоса. Фред удовлетворился местом справа рядом с Рафиньей. Интересно, что сам Ришарлисон сел поближе к центральной "элите".
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