Полузащитник Манчестер Юнайтед попытался нарушить иерархию в сборной Бразилии. Ничего не вышло.

Сборная Бразилии собралась к командному фото перед чемпионатом мира. Пока еще продолжалась подготовка, Фред быстро забронировал себе место посередине, чтобы быть в центре фотографии. Однако его план сорвали.

Ришарлисон решил восстановить справедливость и силой перетащил партнера поближе к краю. Фред сопротивлялся, но пришлось сдаться, когда ему сказали, что в центре должен сидеть Неймар.

Richarlison telling Fred the middle spot is for Neymar



(via; @Selecaoinfo) pic.twitter.com/XmgKZD2POa — Brasil Football (@BrasilEdition) November 19, 2022

В итоге так и получилось – Неймар оказался посредине в окружении Тьягу Силвы и Маркиньоса. Фред удовлетворился местом справа рядом с Рафиньей. Интересно, что сам Ришарлисон сел поближе к центральной "элите".

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