Півзахисник Манчестер Юнайтед спробував порушити ієрархію в збірній Бразилії. Нічого не вийшло.

Збірна Бразилії зібралася до командного фото перед чемпіонатом світу. Поки ще тривала підготовка, Фред швиденько забронював собі місце посередині, щоб бути в центрі світлини. Однак його план зірвали.

Рішарлісон вирішив відновити справедливість і силою перетягнув партнера ближче до краю. Фред опирався, але мусив здатися, коли йому сказали, що в центрі повинен сидіти Неймар.

Richarlison telling Fred the middle spot is for Neymar



(via; @Selecaoinfo) pic.twitter.com/XmgKZD2POa — Brasil Football (@BrasilEdition) November 19, 2022

В підсумку так і вийшло – Неймар опинився посередині в оточенні Тьягу Сілви та Маркіньйоса. Фред задовольнився місцем справа поруч з Рафіньєю. Цікаво, що сам Рішарлісон сів ближче до центральної "еліти".

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