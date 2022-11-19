Фред хотів залізти в центр командного фото Бразилії до ЧС-2022 – ексзірці Шахтаря вказали його місце
Півзахисник Манчестер Юнайтед спробував порушити ієрархію в збірній Бразилії. Нічого не вийшло.
Збірна Бразилії зібралася до командного фото перед чемпіонатом світу. Поки ще тривала підготовка, Фред швиденько забронював собі місце посередині, щоб бути в центрі світлини. Однак його план зірвали.
Рішарлісон вирішив відновити справедливість і силою перетягнув партнера ближче до краю. Фред опирався, але мусив здатися, коли йому сказали, що в центрі повинен сидіти Неймар.
В підсумку так і вийшло – Неймар опинився посередині в оточенні Тьягу Сілви та Маркіньйоса. Фред задовольнився місцем справа поруч з Рафіньєю. Цікаво, що сам Рішарлісон сів ближче до центральної "еліти".
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