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Франков удивлен выбором Шевченко на матчи против Франции и Польши

12:13 235 Читати українською
Франков удивлен выбором Шевченко на матчи против Франции и Польши
Артем Франков / Фото из открытых источников

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился мыслями относительно списка игроков, которых главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайшие спарринги команды.

"Я давно взял за правило не критиковать Шеву, который явно знает, что делать и с кем советоваться, но список нападающих очень смущает скудостью.

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Мое сугубо личное и непросвещенное мнение – пары игроков не хватает. Для начала – Леднева, вполне заслужившего свой шанс. Для продолжала – Филиппова, по аналогичной причине. Вообще, игнор Десны я ещё где-то могу понять, но как быть с Зарей?!" – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, вчера тренерский штаб сборной Украины огласил список игроков, вызванных для подготовки к товарищеским матчам против Франции и Польши. Среди 24-х счастливчиков нет ни одного представителя Зари и Десны.

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