Франков здивований вибором Шевченка на матчі проти Франції та Польщі

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився думками щодо списку гравців, яких головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчі спаринги команди.

"Я давно взяв за правило не критикувати Шеву, який явно знає, що робити і з ким радитися, але список нападників дуже бентежить убогістю.

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Моя суто особиста і неосвічена думка – пари гравців не вистачає. Для початку – Лєднєва, який цілком заслужив свій шанс. Ну і Філіппова, з аналогічної причини. Взагалі, ігнор Десни я ще десь можу зрозуміти, але як бути із Зорею?!" – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, вчора тренерський штаб збірної України оприлюднив список гравців, викликаних для підготовки до товариських матчів проти Франції та Польщі. Серед 24-х щасливчиків немає жодного представника Зорі та Десни.

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