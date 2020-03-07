toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Франков здивований вибором Шевченка на матчі проти Франції та Польщі

12:13 5 Читать на русском
Франков здивований вибором Шевченка на матчі проти Франції та Польщі
Артем Франков / Фото з відкритих джерел

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився думками щодо списку гравців, яких головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчі спаринги команди.

"Я давно взяв за правило не критикувати Шеву, який явно знає, що робити і з ким радитися, але список нападників дуже бентежить убогістю.

Шевченко оголосив список гравців на матчі збірної України проти Франції та Польщі – є дебютант

Моя суто особиста і неосвічена думка – пари гравців не вистачає. Для початку – Лєднєва, який цілком заслужив свій шанс. Ну і Філіппова, з аналогічної причини. Взагалі, ігнор Десни я ще десь можу зрозуміти, але як бути із Зорею?!" – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, вчора тренерський штаб збірної України оприлюднив список гравців, викликаних для підготовки до товариських матчів проти Франції та Польщі. Серед 24-х щасливчиків немає жодного представника Зорі та Десни.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
Італійський арбітр загинув під потягом, тікаючи від поліції – недавно його дискваліфікували на рік за удар гравця
00:30
1850
Теги
Збірна України Україна Україна Артем Франков Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Філіппов Олександр Філіппов Зоря Зоря Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
37
хв
Ворскла
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук