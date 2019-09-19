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Франкфуртський розгром в огляді матчу Айнтрахт – Арсенал – 0:3

19 вересня 23:49 58 Читать на русском
Франкфуртський розгром в огляді матчу Айнтрахт – Арсенал – 0:3
Радість "канонірів" / офіційний сайт УЄФА

Лондонський Арсенал переграв франкфуртський Айнтрахт у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

79’ Домінік Кор
 
Джо Віллок 38’
Букайо Сака 85’
П'єр-Емерік Обамеянг 88’
38’ Джо Віллок
79’ Домінік Кор
85’ Букайо Сака
88’ П'єр-Емерік Обамеянг

Підопічні Унаї Емері відкрили рахунок під завісу першого тайму. Це Джо Віллок прорвався лівим флангом і ударом під перекладину пробив Траппа. Не обійшлося в цьому епізоді й без рикошету.

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Ще два м'ячі "каноніри" провели в кінцівці поєдинку. Спочатку Букайо Сака обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив точно в кут. А потім П'єр-Емерік Обамеянг вискочив віч-на-віч із кіпером і елегантно поставив крапку в матчі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
19 вересня
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Теги
Ліга Європи Відеоновини Айнтрахт Франкфурт - Арсенал Арсенал Арсенал Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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