Франкфуртський розгром в огляді матчу Айнтрахт – Арсенал – 0:3

Ліга Європи — 00:05 322
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Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг
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Олександрія зазнала поразки від Вольфсбурга в дебютному матчі у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 19 вер 679
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Динамо – Мальме: післяматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 19 вер 1132
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Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу БуяльськогоЛіга Європи — 19 вер 5807
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Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчуЛіга Європи — 19 вер 5356