Сборная Нидерландов нашла еще один вариант на должность главного тренера.

Федерация футбола Нидерландов уже связалась с 50-летним Франком де Буром, сообщает Telegraaf.

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"Оранье" планируют объявить имя нового тренера перед октябрьским сбором. Де Бур 2 месяца остается без работы после увольнения из Атланты Юнайтед. Опытные ван Гал и ван Марвейк отказались от предложений, поэтому наиболее вероятным вариантом стал легендарный защитник, который провел в оранжевой футболке 112 матчей.

Напомним, именно Нидерланды станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок состоится летом следующего года в Амстердаме.

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