Збірна Нідерландів знайшла ще один варіант на посаду головного тренера.

Федерація футболу Нідерландів вже зв'язалася з 50-річним Франком де Буром, повідомляє Telegraaf.

Збірна Нідерландів зробила несподівану пропозицію Аллегрі, – ЗМІ

"Ораньє" планують оголосити ім'я нового тренера перед жовтневим збором. Де Бур 2 місяці залишається без роботи після звільнення з Атланти Юнайтед. Досвідчені ван Гал та ван Марвейк відмовилися від пропозицій, тому найімовірнішим варіантом став легендарний захисник, який провів у помаранчевій футболці 112 матчів.

Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Поєдинок відбудеться влітку наступного року в Амстердамі.

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