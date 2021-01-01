Бельгійський клуб приєднався до традиційних новорічних привітань, але спробував це зробити не так, як усі.

Футболісти та футболістки Андерлехта різних вікових груп привітали своїх уболівальників з Новим роком. Святкове відео було опубліковано у клубних соцмережах.

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Взяв участь у віншуваннях і український захисник "пурпурово-білих" Богдан Михайліченко, побажавши всім українською щасливого нового року. Цікаво, що привітання у ролику звучать кількома мовами: нідерландською, французькою, іспанською та українською, а також мовою жестів для людей із вадами слуху.

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