Український бізнесмен та почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго поки залишиться у Франції.

Суд у місті Шамбері, що у Франції, не задовольнив запит України щодо екстрадиції 49-річного мільярдера, повідомила його прес-служба у коментарі УП.

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30 січня суд ухвалив відповідне рішення "після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту". Джерела Української правди підтвердили відповідну ухвалу.

Нагадаємо, екстрадиції вимагали Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань України. Жеваго проходив у справі про розтрату $113 мільйонів коштів банку "Фінанси та кредит", яку називав політичною без жодного юридичного підґрунтя.

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