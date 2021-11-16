"В какой-то степени Финляндия меня удивила. Многие предполагали, что все будет решаться в матче между Боснией и Украиной, но получилось так, что сейчас все в руках финнов. Подопечные Маркку Канервы солидно выглядели в поединке против боснийцев, причем, находясь в меньшинстве. Мне кажется, что финны сыграли даже не на максимуме своих возможностей.

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Однако, у французов есть два, не скажу, что равноценные, но топовые составы. Очень надеюсь, что Дидье Дешам выпустит на поле экспериментальный состав: футболисты выйдут голодными и захотят доказать свою силу главному тренеру. Я уверен, что легкой прогулки у финнов не будет. Однако французский подарок нужно заслужить. Как? Выиграть у боснийцев. После поражения от Финляндии, боснийцы, думаю, сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Контрольный поединок против сборной Болгарии внушает оптимизм. При желании можно предъявить претензии атакующей линии за нереализацию, но важно, что голевые моменты есть. При этом необходимо надежнее сыграть в обороне, поскольку мяч, который мы пропустили от болгар, стал цепью ошибок наших ребят. Так поступать нельзя, поскольку в таком серьезном поединке все может решить одна ошибка.

Не побоюсь этого слова, но нашу сборную я ставлю в один ряд с топовыми сборными Европы. Своей игрой "сине-желтые" заслуживают самых теплых слов. Добавить бы в реализации, тогда вообще все было бы хорошо", – сказал Федецкий в комментарии Zbirna.com.

Напомним, решающие матчи за выход в плей-офф ЧМ-2022 состоятся уже сегодня, 16 ноября. Босния и Герцеговина будет принимать Украину, а в параллельном поединке сойдутся финны и французы.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс решающего матча отбора к ЧМ-2022