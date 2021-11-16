"Певною мірою Фінляндія мене здивувала. Багато хто припускав, що все буде вирішуватися у матчі між Боснією і Україною, але вийшло так, що зараз усе в руках фінів. Підопічні Маркку Канерви солідно виглядали у поєдинку проти боснійців, причому, перебуваючи у меншості. Мені здається, що фіни зіграли навіть не на максимумі своїх можливостей.

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Однак, у французів є два, не скажу, що рівноцінні, але топові склади. Дуже сподіваюсь, що Дідьє Дешам випустить на поле експериментальний склад: футболісти вийдуть голодними і захочуть довести свою силу головному тренеру. Я впевнений, що легкої прогулянки у фінів не буде. Проте, французький подарунок потрібно заслужити. Як? Виграти у боснійців. Після поразки від Фінляндії боснійці, думаю, зроблять все, щоб реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

Контрольний поєдинок проти збірної Болгарії вселяє оптимізм. При бажанні можна пред'явити претензії атакувальній лінії за нереалізацію, але важливо, що гольові моменти є. При цьому необхідно надійніше зіграти в обороні, оскільки м'яч, який ми пропустили від болгар, став ланцюгом помилок наших хлопців. Так робити не можна, оскільки у такому серйозному поєдинку все може вирішити одна помилка.

Не побоюся цього слова, але нашу збірну я ставлю в один ряд з топовими збірними Європи. Своєю грою "синьо-жовті" заслуговують найтепліших слів. Додати б у реалізації, тоді взагалі все було б добре", – сказав Федецький у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вирішальні матчі за вихід у плей-офф ЧС-2022 відбудуться вже сьогодні, 16 листопада. Боснія і Герцеговина прийматиме Україну, а у паралельному поєдинку зійдуться фіни та французи.

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