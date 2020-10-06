Франція приймає Україну в товариській зустрічі на паризькому стадіоні Стад Де Франс. Який прогноз на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

Ювілейна зустріч національних команд під номером 10. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Шевченка готується до поєдинків Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у непростих умовах. Через виявлений у Шахтарі коронавірус Шевченко залишився без "гірників", 5-6 з яких виходили у стартовому складі на попередні двобої.

Франція – Україна: де і коли дивитись матч онлайн

Прогноз букмекерів на товариський матч Франція – Україна:

Авторитетна контора William Hill фаворитом зустрічі бачить чинних чемпіонів світу. На перемогу збірної Франції можна поставити за 1.22. Успіх нашої національної команди представлений величезним коефіцієнтом 15. Нічия в основний час – 5.8.

Звітний поєдинок очікується доволі результативним, адже на стандартний тотал більше (1,5) пропонують поставити з коефіцієнтом 1.5, а на відповідний тотал менше дають 3.25.

Фахівці Bwin солідарні з колегами, але трішки більше вірять в українську команду. Звитягу підопічних Андрія Шевченка вони оцінили в 14, тоді як перемога Франції представлена все тим же коефіцієнтом 1.22, а нічия – 6,28.

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