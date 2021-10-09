Тренерский штаб "Ле Блё" во главе с Дидье Дешамом получил неприятные новости от медиков перед решающим поединком.

Адриен Рабйо не поможет "Ле Блё" в финале Лиги наций. У 26-летнего хавбека обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

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Болезнь была обнаружена во время планового тестирования, Рабйо уже находится на самоизоляции. Согласно регламенту, сделать замену в заявке уже нельзя, а потому к финалу готовиться 21 футболист.

К слову, решающая встреча между Испанией, которая переиграла Италию в полуфинале, и Францией, которая одолела Бельгию, состоится 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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