Тренерський штаб "Ле Бльо" на чолі з Дідьє Дешамом отримав неприємні новини від медиків перед вирішальним поєдинком.

Адріен Рабйо не допоможе "Ле Бльо" у фіналі Ліги націй. У 26-річного хавбека виявили коронавірус, повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

"Не знаю, чи є зараз команда, яка може це зробити": Дешам має побоювання перед фіналом Ліги націй

Хворобу було виявлено під час планового тестування, Рабйо вже перебуває на самоізоляції. Згідно з регламентом, зробити заміну у заявці вже не можна, а тому до фіналу готуватиметься 21 футболіст.

До слова, вирішальна зустріч між Іспанією, яка переграла Італію у півфіналі, та Францією, що здолала Бельгію, відбудеться 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

Бельгія – Франція: дворова битва з п'ятьма голами, тріумф Мбаппе та сумнівні перспективи "Ле Бльо" у фіналі Ліги націй