"Катар – это очень маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились на исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира в 2018 году, а США – в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника поочередно организовали Мундиали.

Бразилия выбрала 26 игроков на чемпионат мира – Реал, МЮ и Юве базовые клубы, "дедушка" Алвес тоже едет

Однако за неделю до решающего конгресса ФИФА Платини позвонил по телефону мне и сказал, что наш план не будет реализован. Мишель был приглашен во дворец президента Саркози, который накануне провел обед с наследным принцем Катара. Саркози попросил Платини попытаться сделать что-то для Катара, когда будет избираться хозяин чемпионата мира.

Платини задал мне вопрос, что бы я сделал, если бы мой президент попросил меня о чем-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь у Швейцарии нет президента. В общем, именно так и получилось: благодаря голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. За полгода Катар купил у Франции истребителей на 14,6 миллиарда долларов", – цитирует Блаттера Voetbal International.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре