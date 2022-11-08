"Катар – це дуже маленька країна. Футбол та чемпіонат світу надто масштабні для цієї держави. Вибір Катару був помилкою. Ми домовилися на виконкомі, що Росія проводитиме чемпіонат світу у 2018 році, а США – у 2022 році. Це було б жестом миру, якби два давні політичні супротивники по черзі організували Мундіалі.

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Однак за тиждень до вирішального конгресу ФІФА Платіні зателефонував мені і сказав, що наш план не буде реалізований. Мішель запросили до палацу президента Саркозі, який напередодні провів обід із наслідним принцом Катару. Саркозі попросив Платіні спробувати зробити щось для Катару, коли обиратиметься господар чемпіонату світу.

Платіні поставив мені запитання, що зробив би я, якби мій президент попросив мене про щось. Але я відповів, що ніколи про це не замислювався, адже у Швейцарії немає президента. Загалом саме так і вийшло: завдяки голосам Платіні ЧС дістався Катару, а не США. Зрозуміло, йшлося і про гроші. За півроку Катар купив у Франції винищувачів на 14,6 мільярдів доларів", – цитує Блаттера Voetbal International.

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