Главный тренер сборной Бразилии определился со списком 26 игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Катаре. Вызов получил даже 39-летний Дани Алвес, а больше всех игроков делегировали Реал, Манчестер Юнайтед и Ювентус – по 3.

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Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Ман Сити), Вевертон (Палмейрас);

Центральные защитники: Маркиньос (ПСЖ), Тиагу Силва (Челси), Милитао (Реал), Бремер (Ювентус);

Фланговые защитники: Алекс Сандро (Ювентус), Алекс Теллес (Севилья), Данило (Ювентус), Дани Алвес (Пумас);

Полузащитники: Пакета (Вест Хэм), Фред, Каземиро (оба – МЮ), Фабинью (Ливерпуль), Бруно Гимараес (Ньюкасл), Эвертон Рибейро (Фламенго);

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Винисиус, Родриго (оба – Реал), Антони (МЮ), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – Арсенал), Рафинья (Барселона), Ришарлисон (Тоттенхэм), Педро (Фламенго).

Напомним, Бразилия попала в группу G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Команда Тите начнет турнир 24 ноября матчем против сербов.

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