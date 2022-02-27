"Я ще не обговорював це з керівниками інших федерацій. Я вважаю, що Росію слід виключити з наступного чемпіонату світу. Така моя перша думка.

"Нема чого з бандитами грати", – Польща відмовилась виходити на поле з Росією у відборі до ЧС-2022

Зазвичай я вважаю, що спорт має об'єднувати людей та знижувати напругу. Але це зайшло надто далеко. Світ спорту та, зокрема, світ футболу, не може залишатися нейтральним. Я точно не заперечуватиму проти виключення Росії", – сказав Ле Гре Le Parisien.

Нагадаємо, Росія мала зустрітись у стиковому матчі відбору до ЧС-2022 з поляками, але останні навідріз відмовились грати з командою через війну в Україні.

Росія напала на Україну: Луческу захоплюється нашою нацією, ніхто не хоче грати з агресором, нові санкції (LIVE)