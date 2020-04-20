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Франция объявила дату возобновления сезона

19:02 96 Читати українською
Франция объявила дату возобновления сезона
Радость ПСЖ / AFP

Профессиональная футбольная лига Франции сообщила о планах возобновить прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20 в Лигах 1 и 2.

Организатор чемпионата планирует возобновить соревнования 17 июня. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Если этот вариант окончательно утвердят, то сезон завершат 25 июля. Это позволит начать следующий сезон 22 августа. Здоровье игроков и персонала клубов остается приоритетом Профессиональной футбольной лиги, поэтому пока там ждут окончательные рекомендации правительства и УЕФА.

Вынужденная пауза в чемпионате Франции продолжается с 9 марта. На 20 апреля в республике зафиксировано почти 153 тысяч инфицированных коронавирусом, 19718 случаев – летальные.

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Теги
Франция Лига 1 коронавирус
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