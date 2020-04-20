ПСЖ пытается уговорить футболистов на сокращение зарплат – друзья Неймара возглавляют переговоры

Катарские шейхи также хотят сэкономить свои миллиарды в период карантина.

ПСЖ ведет переговоры с игроками по снижению зарплат на 20-30% в период карантина, информирует L'Equipe. Интересы клуба представляет спортивный директор Леонардо, а от имени команды выступают друзья Неймара и одновременно капитаны команды Тьягу Силва и Маркиньос.

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Пока переговоры продвигаются слабо, но Пари Сен-Жермен надеется, что футболисты проявят солидарность и согласятся на сокращение доходов, как это сделали игроки в некоторых ведущих европейских клубах.

В прошлом сезоне бюджет ПСЖ составлял 637 миллионов, из которых 371 миллион приходился на зарплату футболистов. Напомним, что чемпион Франции имеет один из самых больших денежных капиталов, ведь по сути финансируется Катаром.

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