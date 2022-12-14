Франция встречается с Марокко в рамках 1/2 финала чемпионата мира. Стартовые составы команд и ссылок на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Марокко начнется в 21:00 по Киеву. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Стартовые составы команд

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Конате, Тео – Чуамени, Фофана – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Агерд, Саисс, Мазрауи – Амрабат, Унаи – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Франция в статусе действующего чемпиона мира прорывается во второй подряд финал. Марокко стало главной сенсацией катарского Мундиаля, выбив на предыдущих стадиях Испанию и Португалию.

Африканцы сразу выходят с тремя центрбеками, а в составе французов Конате и Фофана заменили Упамекано и Рабьо, у которых проблемы со здоровьем.

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