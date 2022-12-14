Франція зустрічається з Марокко в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Франція – Марокко розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Стартові склади команд

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Конате, Тео – Чуамені, Фофана – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру.

Марокко: Буну – Хакімі, Ель-Ямік, Агерд, Саїсс, Мазрауї – Амрабат, Унаї – Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Франція у статусі чинного чемпіона світу прориваються у другий поспіль фінал. Марокко стало головною сенсацією катарського Мундіалю, вибивши на попередніх стадіях Іспанію та Португалію.

Африканці відразу виходять з трьома центрбеками, а у складі французів Конате та Фофана замінили Упамекано та Рабйо, в яких проблеми зі здоров'ям.

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