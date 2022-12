Чемпионат мира 2022, 1/2 финала

14 декабря, 21:00, г. Эль Хаур, стадион "Аль Байт"

Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Как же быстро проходит время. Еще недавно фаны обсуждали фиаско Катара с Эквадором, скучали от "нулевки" марокканцев с хорватами и размышляли над критическими проблемами Франции – а сегодня мы уже готовимся к последней битве за финал. На стадионе Аль-Байт, выполненном в виде палатки пустынных кочевников, определится соперник Аргентины в решающем матче за статус чемпиона мира.

Поединок между сборными Франции и Марокко еще до стартового свистка выкрутил напряжение в Европе на максимум. Из-за угрозы массовых беспорядков в Амстердаме, Утрехте, Гааге и Роттердаме решили не демонстрировать матч на больших экранах. В Париже вчера были арестованы 74 фаната, которые крушили машины на Елисейских полях и разбивали витрины – как следствие, сегодня на улицах будут патрулировать 2 тысячи полицейских.

Тем временем Эмануэль Макрон прилетел в Катар, чтобы лично поддержать "Ле Бле". Его решение раскритиковали некоторые депутаты, ведь таким образом Франция косвенно оказывает поддержку Катару. Главный тренер Марокко, в свою очередь, отбивался от претензий СМИ о низком проценте владения мячом – а его коллега Эрве Ренар (коуч Саудовской Аравии) заявил, что поддержит "атласских львов", несмотря на свое французское гражданство.

Арабский мир и Аргентина сегодня за Марокко

Словом, за пределами футбольного поля весело уже сейчас, а вот будет ли столь же интересно по ходу самой игры? Команда Валида Реграги вряд ли этого желала бы.

Стихия сборной Марокко – это низовые матчи в невысоком темпе, без рывков соперника за спину и без прижимания к собственным воротам. Африканцы дошли до полуфинала со средним владением 31,3%, что является рекордом для чемпионатов мира, однако при этом они пропустили всего один автогол. И это в матчах против Хорватии, Канады, Бельгии, Испании и Португалии!

Игра "атласских львов" без мяча вызывает восхищение. В течение большей части матчей сборная Марокко даже не оборонялась в штрафной – коллектив работал в среднем блоке.

Дистанции между игроками в нем были почти идеальными. Любой футболист соперника в центре поля постоянно оказывался в численном меньшинстве, а разорвать блок через фланги не удавалось из-за чрезвычайно мощной игры фулбеков (особенно это касается Хакими).

Огромную роль в стабильности системы играет Амрабат, который зачищает пространство между линиями и на которого уже нацелился Ливерпуль. Впрочем, сила Марокко заключается именно в качестве перестроений в среднем блоке – команда почти не ошибается. При необходимости же "атласские львы" переходят на схему 5-4-1, опускаясь в низкий блок. До сих пор этот подход работал эффективно.

Подопечные Валида Реграги остаются опасными и при контратаках. Они столь же командны и слажены, как и оборона – чего лишь стоит гол в ворота Португалии, когда за 48 секунд было проведено 15 передач и три перевода с фланга на фланг. К голевой атаке было привлечено 9 футболистов. В основном, контры сборной Марокко связаны с включениями фулбеков, причем левый чаще дает ширину, а правый смещается в полуфланг и формирует треугольники.

