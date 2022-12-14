Сборная Франции поборются с Марокко за право сыграть в финале катарского Мундиаля. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира 2022, 1/2 финала

14 декабря, 21:00, г. Эль Хаур, стадион "Аль Байт"

Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Как же быстро проходит время. Еще недавно фаны обсуждали фиаско Катара с Эквадором, скучали от "нулевки" марокканцев с хорватами и размышляли над критическими проблемами Франции – а сегодня мы уже готовимся к последней битве за финал. На стадионе Аль-Байт, выполненном в виде палатки пустынных кочевников, определится соперник Аргентины в решающем матче за статус чемпиона мира.

Поединок между сборными Франции и Марокко еще до стартового свистка выкрутил напряжение в Европе на максимум. Из-за угрозы массовых беспорядков в Амстердаме, Утрехте, Гааге и Роттердаме решили не демонстрировать матч на больших экранах. В Париже вчера были арестованы 74 фаната, которые крушили машины на Елисейских полях и разбивали витрины – как следствие, сегодня на улицах будут патрулировать 2 тысячи полицейских.

Тем временем Эмануэль Макрон прилетел в Катар, чтобы лично поддержать "Ле Бле". Его решение раскритиковали некоторые депутаты, ведь таким образом Франция косвенно оказывает поддержку Катару. Главный тренер Марокко, в свою очередь, отбивался от претензий СМИ о низком проценте владения мячом – а его коллега Эрве Ренар (коуч Саудовской Аравии) заявил, что поддержит "атласских львов", несмотря на свое французское гражданство.

Арабский мир и Аргентина сегодня за Марокко

Словом, за пределами футбольного поля весело уже сейчас, а вот будет ли столь же интересно по ходу самой игры? Команда Валида Реграги вряд ли этого желала бы.

Стихия сборной Марокко – это низовые матчи в невысоком темпе, без рывков соперника за спину и без прижимания к собственным воротам. Африканцы дошли до полуфинала со средним владением 31,3%, что является рекордом для чемпионатов мира, однако при этом они пропустили всего один автогол. И это в матчах против Хорватии, Канады, Бельгии, Испании и Португалии!

Игра "атласских львов" без мяча вызывает восхищение. В течение большей части матчей сборная Марокко даже не оборонялась в штрафной – коллектив работал в среднем блоке.

Дистанции между игроками в нем были почти идеальными. Любой футболист соперника в центре поля постоянно оказывался в численном меньшинстве, а разорвать блок через фланги не удавалось из-за чрезвычайно мощной игры фулбеков (особенно это касается Хакими).

Огромную роль в стабильности системы играет Амрабат, который зачищает пространство между линиями и на которого уже нацелился Ливерпуль. Впрочем, сила Марокко заключается именно в качестве перестроений в среднем блоке – команда почти не ошибается. При необходимости же "атласские львы" переходят на схему 5-4-1, опускаясь в низкий блок. До сих пор этот подход работал эффективно.

Подопечные Валида Реграги остаются опасными и при контратаках. Они столь же командны и слажены, как и оборона – чего лишь стоит гол в ворота Португалии, когда за 48 секунд было проведено 15 передач и три перевода с фланга на фланг. К голевой атаке было привлечено 9 футболистов. В основном, контры сборной Марокко связаны с включениями фулбеков, причем левый чаще дает ширину, а правый смещается в полуфланг и формирует треугольники.

The final 8 of the World Cuppic.twitter.com/FRhglhq8Gv — Troll Football (@TrollFootball) December 9, 2022

Впрочем, сегодня африканцам придется решить самую трудную тактическую задачу на катарском Мундиале. Сборная Франции качественно работает между линиями благодаря перемещениям Гризманна и Жиру, а у "атласских львов" травмировались два ключевых центрбека. К тому же, у "Ле Бле" мощные фланги, на которые можно запускать диагонали и откуда можно подавать на Оливье – против среднего блока это оружие в теории является лучшим.

Нечто похожее пытались исполнить португальцы, во втором тайме перешедшие на игру в два нападающих. Валид Реграги парировал этот ход уходом в блок 5-4-1, сев в "автобус". Тогда это сработало, но подобный режим существенно повышает нагрузку на оборону – пространства в центре поля и времени в первой фазе атак соперника становится значительно больше.

Африканцы на протяжении всего чемпионата старательно избегали таких ситуаций, пытаясь оттянуть неизбежный переход на как можно более поздний отрезок встречи. Франция же слишком сильна, а кадровые проблемы Марокко слишком серьезны, поэтому с большой вероятностью Валиду Реграги придется парковать примитивный "автобус" с первых же минут.

И базовый вариант, и альтернативный очень опасны для "атласских львов", поэтому сегодня им будет трудно. Но кто говорил, что битва за полуфинал должна быть простой?

Хотя кто его знает? Франция – команда прагматичная. В четвертьфинальной встрече против Англии "галлские петухи" выглядели менее активно соперника, создав совсем небольшое количество моментов и вполне заслужив на овертаймы. Победа над "тремя львами" в основное время была сделана на классе, ведь подопечные Дидье Дешама включались ровно на те отрезки, когда это было нужно.

Забив ранний гол, команда села в оборону – а пропустив с пенальти, французы пошли вперед и забили второй раз (после чего снова стали защищать результат). "Ле Бле" продемонстрировали невероятную эффективность, но в этой идиллии было несколько "но".

Во-первых, Франция довольно плохо защищались. Англичане пользовались дисбалансом в структуре действующих чемпионов мира, раскрывая их оборону через фланг Мбаппе. Килиан всегда остается в высокой позиции, Тео Эрнандес тоже ориентирован на атаку (и слаб в обороне), а Рабйо не успевал или не мог накрыть всех оппонентов в данной зоне.

Эта проблема никуда не исчезнет, так что у Хакими, Зиеша и Унаи будет прекрасная возможность наказать "гальских петухов" на контратаке.

Во-вторых, блеск Франции в позиционном наступлении во многом основывается на феноменальном Гризманне. Антуана вполне можно назвать лучшим футболистом на катарском Мундиале. По показателю ожидаемой опасности для ворот, созданной передачами, универсал из Атлетико является самым острым на ЧМ-2022.

Он покрывает практически всю плоскость поля, создавая многочисленные большинства и открывая каналы передач между линиями. Самое важное, он дает Франции постоянную непрерывность действий – отдав пас, "маленький принц" никогда не остается на месте. Гриззи уже бежит в следующую зону. Вместе с тем, он всегда помогает при обороне и в прессинге.

С одной стороны, контролировать уникального игрока, у которого даже постоянной позиции нет, трудно. С другой – если марокканцам удастся это сделать, фрацузское продвижение мяча потеряет половину своей силы. Впрочем, мощь "Ле Бле" базируется не только на Гризманне. Важную роль играет и Дембеле, который дает команде ширину и является вторым после Месси игроком по количеству пасов под удар.

Франция сильно тяготеет к левому флангу, заставляя оборонительный блок соперника смещаться в эту зону. Это оставляет Усмана в изоляции. Он классно находит пространство, открывается под диагонали и одинаково эффективно протягивает мяч по флангу или в центр. При этом Кунде умело подстраивается под перемещения одноклубника, не позволяя развить контрвыпад через зону Дембеле – да и сам Дембеле отрабатывает в обороне до конца.

Учитывая еще и грамотные перемещения Жиру на чужой трети и рывки Тео с Мбаппе, вообще не удивляешься эффективности Франции на ЧМ-2022. Оливье уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной, а Мбаппе в Катаре лидирует по вовлеченности в ударные атаки и является лучшим бомбардиром (5 голов). Впрочем, статистика у "Ле Бле" далеко не топовая.

Сила сборной Франции кроется не в количественных показателях, а в гибкости и грамотном балансе между прагматизмом и агрессией. При необходимости "галлские петухи" не гнушаются отдавать мяч сопернику и пассивно ждать ошибки в схеме 4-4-2, даже если это скромная Польша. Для подопечных Дидье Дешама это просто еще один метод вскрытия обороны – они способны порвать любого и в позиционной атаке, и на переходных фазах.

Именно поэтому за Марокко сегодня страшно. Тем не менее, каждый матч является отдельной историей, а неуязвимой французскую сборную не назвать. Просто еще никто не смог воспользоваться ее недостатками в полной мере.

Кадровая ситуация

Невероятно, но в жарком Катаре футболисты уже не первый раз подхватывают простуду. Вот и французы не наигрались – приболели Рабйо и Упамекано. Они пропустили последнюю тренировку. Дайо жаловался только на боль в горле, поэтому его появление на поле кажется достаточно вероятным.

В противном случае его заменит Конате, а вместо Адриена может выйти Фофана. Кроме того, Чуамени повредил голень на тренировке и отправился на процедуру, но сообщается о его готовности сыграть с Марокко. Дисквалифицированных в составе "Ле Бле" нет.

У сборной Марокко проблемы еще серьезнее. В матче против Португалии травмировался центрбек и капитан Саисс, а его партнер по позиции – Агерд – пропускал тот четвертьфинал (и тоже из-за травмы). Их участие в битве с французами находится под огромным сомнением.

Из-за дисквалификации в полуфинале не сыграет форвард Шедира. Зато от повреждения успел восстановиться левый фулбек Мазруаи.

Ориентировочные составы на матч Франция – Марокко

Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес – Фофана, Чуамени – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Марокко: Буну – Хакими, Бенун, Эль-Ямик, Мазрауи – Амрабат – Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль – Эн-Несири

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры ожидаемо ставят на действующих чемпионов мира. Трудно с ними не согласиться – Франция является безусловным фаворитом полуфинала. Тем не менее, в яркий вынос арабско-африканской надежды совсем не верится.

Существуют большие сомнения в способности забить марокканцам "с наскока", как это часто делают "гальские петухи" на старте встречи. Когда же это не удается, Франция переходит на довольно прагматичный режим игры. Команда Валида Реграги при этом кажется достаточно крепкой, чтобы не провалиться в стиле Хорватии.

Возможно, Марокко даже воспользуется свободным пространством на фланге Мбаппе, забив гол. Возможно, даже удастся дотянуть до овертаймов, однако более вероятной кажется победа "Ле Бле". Причины уже описывали выше – подопечные Дидье Дешама слишком мощные, слишком гибкие в организации игры и слишком круто работают между линиями. У африканцев же нет ключевых центрбеков, что очень опасно в контексте борьбы против Жиру.

Нам всем хочется сенсации. На чемпионате мира она возможна в каждом матче, но логика подсказывает ставить на победу Франции. Объективно, "галлские петухи" не только сильнее – они еще и заслуживают финала. И они там будут.