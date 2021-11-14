Франция принимала Казахстан в рамках 9-го тура квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сборная Франции в родных стенах поиздевалась над Казахстаном и досрочно завоевала путевку на ЧМ-2022.

Турция – Гибралтар – 6:0 – видео голов и обзор матча

Хозяева отличились 8-ю голами без ответа. Героем поединка стал Килиан Мбаппе, осуществивший дебютный покер в футболке национальной команды. Стоит отметить, что последний раз за сборную Франции один игрок забивал 4 мяча еще в далеком 1958-м.

Французы забронировали себе первую строчку группы D, а на вторую претендуют сборные Украины и Финляндии.

Франция уничтожила Казахстан в Париже – восемь голов с покером Мбаппе официально вывели "Ле Блё" на ЧМ-2022